سوريا.. ضبط خلية لـ«داعش» في حلب

دمشق (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي متورطة في تنفيذ عدة هجمات في شرق حلب بشمال البلاد.

وقال مصدر بوزارة الداخلية، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أمس، إن ذلك جاء خلال عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة.

وأشار إلى مصادرة أسلحة حربية وجعب وذخائر كانت بحوزة أفراد الخلية بهدف استخدامها في تنفيذ أنشطة إرهابية.

وفي الثاني من مارس الماضي، أحبطت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور، مخططاً إرهابياً لتنظيم «داعش» كان يستهدف موكباً حكومياً في بلدة «الباغوز» بريف منطقة البوكمال.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر معرفاتها الرسمية حينها، أن العملية جاءت نتيجة جهد مكثّف، اعتمد على المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات وتحليلها، حيث نفّذت الوحدات المختصّة إجراءات استباقية أسفرت عن إلقاء القبض على الشخص المتورط في التخطيط للعملية، وضبط عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير.