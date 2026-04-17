السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سوريا: نسعى لاتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل لخطوط 1974

جرافة عسكرية إسرائيلية على جانب مرتفعات الجولان - أرشيفية
18 ابريل 2026 00:55

دمشق (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، إن بلاده تسعى إلى اتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974، في إشارة اتفاقية فض الاشتباك التي فصلت بين دمشق وتل أبيب.
وأضاف الشرع، خلال جلسة حوارية عُقدت على هامش منتدى «أنطاليا الدبلوماسي» في تركيا، أن «الاعتراف بأحقية إسرائيل في الجولان السوري المحتل هو اعتراف باطل يخالف حقوق الشعب السوري»، مشدداً على أنه «لا يمكن لأي دولة أن تتنازل عن جزء من أراضيها من دون موافقة شعبها صاحب الحق»، وفق ما أوردت قناة «الإخبارية السورية».
وأوضح الشرع أن «دمشق تدفع باتجاه منطقة مستقرة وتسعى لحل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية بعيداً عن النزاعات».

