عون وسلام يناقشان استعدادات محادثات لبنان مع إسرائيل

ناقش الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اليوم السبت، الاستعدادات لأول مفاوضات مباشرة مع إسرائيل منذ عقود، وذلك إثر وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.

وأفاد بيان، صادر عن مكتب الرئيس عون، بأنه ورئيس الوزراء أجريا "تقييمًا لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لترسيخها"، وناقشا "استعداد لبنان للمفاوضات المرتقبة" مع إسرائيل.

وجاء اجتماعهما بعد يوم من خطاب ألقاه عون للأمة، أكد فيه أن البلاد تدخل مرحلة جديدة للعمل على "اتفاقيات دائمة" مع إسرائيل، وشدد على أن المحادثات المباشرة ليست "تنازلاً".

وقد دخل وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، حيز التنفيذ منذ منتصف ليل الخميس (21:00 بتوقيت غرينتش) بعد إعلانه من قبل الرئيس الأميركي.

وقُتل أكثر من 2300 شخص في لبنان، ونزح أكثر من مليون شخص منذ بدء التصعيد العسكري.