الأخبار العالمية

رئيس كوريا الجنوبية يزور الهند وفيتنام

رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
19 ابريل 2026 11:20

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، اليوم، جولة آسيوية يزور خلالها الهند وفيتنام لإجراء محادثات قمة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن "لي" سيصل إلى نيودلهي في وقت لاحق من اليوم، ويعقد محادثات مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" يوم الإثنين.

ومن المتوقع أن تركز القمة على توسيع التعاون الاقتصادي في مجالات مثل بناء السفن والصناعات البحرية والذكاء الاصطناعي والدفاع وغيره.

ومن المقرر أن يتوجه "لي" إلى هانوي، عاصمة فيتنام، يوم الثلاثاء في زيارة دولة، وسيجري محادثات يوم الأربعاء مع "تو لام"، رئيس فيتنام والأمين العام للحزب الشيوعي؛ حيث من المتوقع أن يتصدر التعاون في مجال سلاسل إمدادات الطاقة والمعادن الحيوية جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري، رئيس الوزراء الفيتنامي "لي مينه هونغ"، المسؤول الثاني في البلاد؛ ورئيس الجمعية الوطنية "تران ثانه مان"، المسؤول الثالث؛ كما سيحضر منتدى للأعمال لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

 

 

