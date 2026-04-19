زلزال قوي يضرب جزيرة كريت في اليونان

وقع زلزال صباح اليوم الأحد، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزيرة كريت، جنوب منطقة لاسيثي.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، بأن سكان المناطق الشرقية من الجزيرة شعروا بالهزة الأرضية التي وقعت بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش)، دون أن تعلن السلطات عن حدوث أي اضطرابات أو أضرار نتيجة للزلزال.

وبحسب البيانات الأولية، كان مركز الزلزال في البحر على بعد نحو 21 كيلومترا جنوب غرب مدينة جودوراس، على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، بينما بلغ عمق بؤرة الزلزال 2ر6 كيلومترات.

ويواصل خبراء الزلازل مراقبة المنطقة، بالرغم عدم الإبلاغ عن وقوع أي هزات ارتدادية مثيرة للقلق حتى الآن.