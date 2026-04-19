الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بابا الفاتيكان يدعو إلى "إسكات الأسلحة"

البابا ليو الرابع عشر يحضر قداسا في أنغولا
19 ابريل 2026 18:18

دعا البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، ⁠اليوم الأحد، إلى "إسكات الأسلحة ​واتباع مسار الحوار"، مستنكرا تصعيد الأزمة في أوكرانيا.

وأطلق البابا تلك المناشدة ‌بعد قداس ​قرب لواندا عاصمة أنغولا شارك ​فيه ‌نحو ⁠مئة ‌ألف ‌شخص.

وقال إن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو "بارقة أمل".

وجاءت تصريحات البابا، التي نقلتها بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، "فاتيكان نيوز"، خلال عظته التي ألقاها في قداس أقيم بمنطقة كيلامبا في مدينة لواندا بأنغولا، اليوم الأحد، في اليوم الثاني من زيارته إلى الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية.

أخبار ذات صلة
بابا الفاتيكان يندد باستغلال الموارد في أفريقيا
قتلى ومفقودون في فيضانات بأنغولا

وقال البابا "أشعر بأسف كبير نتيجة التصعيد الأخير للهجمات على أوكرانيا، والذي لا يزال يؤثر على المدنيين"، معربا عن تضامنه وصلواته لجميع المتضررين.

من ناحية أخرى، قال البابا "إن الهدنة المعلنة في لبنان بارقة أمل، وتعمل على تخفيف آلام الشعب اللبناني وبلاد الشام ككل".

وأكد البابا "أشجع جميع الساعين إلى التوصل لحل دبلوماسي، على مواصلة مسيرة السلام، حتى يصير إنهاء الأعمال العدائية في أنحاء الشرق الأوسط مستداما".

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
شيلتون يهزم كوبولي ويعانق لقب دورة ميونيخ
الرياضة
شيلتون يهزم كوبولي ويعانق لقب دورة ميونيخ
اليوم 18:37
البابا ليو الرابع عشر يحضر قداسا في أنغولا
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يدعو إلى "إسكات الأسلحة"
اليوم 18:18
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو ورياح تنشط أحياناً مثيرة الغبار
اليوم 18:06
حوار "تريندز" الاستراتيجي السابع يوصي بتعزيز التعاون الإقليمي الأفريقي
علوم الدار
حوار "تريندز" الاستراتيجي السابع يوصي بتعزيز التعاون الإقليمي الأفريقي
اليوم 17:50
