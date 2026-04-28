الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إجلاء 105 مرضى من غزة لتلقي العلاج بالخارج

فتاة فلسطينية خلال عملية الإجلاء من غزة إلى الأردن (رويترز)
29 ابريل 2026 01:32

عمان (وكالات) 

غادر 105 مرضى و131 مرافقاً، أمس، قطاع غزة، إلى مصر والأردن، عبر معبر رفح البري، وجسر الملك حسين «اللنبي»، في إطار عملية إجلاء طبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية خارج القطاع.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إجلاء 47 مسافراً، بينهم 24 من المرضى، و23 مرافقاً، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.
وقالت الجمعية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن ذلك  يأتي ضمن عمليات الإجلاء الطبي المنسقة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت أن سيارات الإسعاف التابعة لها تولّت نقل المسافرين، وتأمين وصولهم بسلام، في إطار الاستجابة الإنسانية المستمرة لتسهيل حركة المرضى والجرحى ومرافقيهم، وضمان تلقيهم العلاج خارج قطاع غزة.
كما وصل 81 طفلاً فلسطينياً من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الأردن، بحسب ما أفاد الجيش الأردني في بيان أمس، وذلك في إطار مبادرة أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لعلاج 2000 طفل من غزة في المملكة.
ونُقل الأطفال براً عبر جسر الملك حسين «اللنبي» برفقة 108 من ذويهم، ضمن الدفعة الـ26 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى والمرضى الذين يصلون من قطاع غزة.
وكان الملك عبدالله الثاني أطلق خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوشنطن في فبراير 2025، مبادرة «الممر الطبي الأردني» التي قال إنها ستشمل 2000 طفل.
ومنذ مارس من العام الماضي، استقبلت الأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أكثر من 716 طفلاً من غزة معظمهم يعاني من كسور وجروح عميقة ومن مرض السرطان.
وقال الجيش الأردني في بيانه «سيعالج الأطفال في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة».

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
مصر
حرب غزة
الأردن
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
أطفال غزة
