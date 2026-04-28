فرنسا تجدد التأكيد على هدف عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
29 ابريل 2026 01:32

باريس (وكالات)

جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، التأكيد على هدف عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبداً وعزم بلاده وشركائها في المجموعة الأوروبية الثلاثية، التي تضم إلى جانب فرنسا كلاً من ألمانيا وبريطانيا، على تحقيق هذا الهدف من خلال الدبلوماسية.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء بارو بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في نيويورك.
ونقل البيان عن بارو قوله خلال اللقاء: إن «التوصل إلى اتفاق قوي ودائم ينص على نظام تحقق صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو وحده الذي يمكن أن يقودنا إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران».

