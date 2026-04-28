الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تؤكد على ثبات موقفها الداعم لسيادة دول الخليج والأردن والعراق

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية)
29 ابريل 2026 01:32

القاهرة (الاتحاد)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على موقف بلاده الثابت الداعم لأمن دول الخليج العربي والعراق والأردن وسيادتها.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تناولا خلاله مستجدات عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية.
وقال البيان إنه تم خلال الاتصال التأكيد على توافق الرؤى بين مصر واليابان بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية بشأن المفاوضات الأميركية الإيرانية تجنب دول المنطقة تبعات التصعيد وتحول دون تفاقم الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن السيسي استعرض الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة.

مصر
دول الخليج
الدول الخليجية
الأردن
العراق
دول الخليج العربي
الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©