ألمانيا: العالم لا يحتاج إلى قوى نووية جديدة

يوهان فاديفول
29 ابريل 2026 01:32

نيويورك (الاتحاد، وكالات)

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس، الصين وروسيا إلى تمهيد الطريق لصدور قرار من الأمم المتحدة لتنسيق الإجراءات الدولية لتأمين مضيق هرمز، قائلاً إن استخدامهما لحق النقض المزدوج «الفيتو» قد أعاق هذا الإجراء حتى الآن.
وقال فاديفول على هامش زيارته للأمم المتحدة في نيويورك: «أي شخص يريد الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد ليس بالكلمات فحسب، بل يريد أن يراه حياً، يجب أن يجعل من الممكن اعتماد القرارات المقابلة هنا».
وتعول الحكومة الألمانية على قرار من الأمم المتحدة كأحد المتطلبات الأساسية لمشاركة قواتها المسلحة «البوندسفير» في أي مهمة أمنية مستقبلية في المضيق.
وقال فاديفول، إن «محادثاته في الأمم المتحدة والمناقشات حول حرية الملاحة في مجلس الأمن الدولي أوضحت أن المجتمع الدولي موحد في الرأي القائل بضرورة فتح مضيق هرمز للمرور مرة أخرى».
وأضاف أن «النقطة الرئيسية الثانية للمحادثات الرامية لإنهاء الأزمة يجب أن تكون اعتراف إيران بضرورة تخليها عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية». 
وقال وزير الخارجية: «هذا العالم لا يحتاج إلى قوى نووية جديدة - هذا العالم يحتاج إلى عدد أقل من الأسلحة النووية».
وقال فاديفول: «إن خطورة الوضع وإلحاحه لم يتضحا بعد للجميع في طهران. وهذا ما أراد المستشار ميرتس لفت الانتباه إليه».

