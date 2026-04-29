عدد اليوم
عدد اليوم
الملك تشارلز يواصل فعاليات زيارته للولايات المتحدة

ترامب وميلانيا ترامب والملك تشارلز والملكة كاميلا يلوحون للجمهور خلال مراسم في البيت الأبيض
29 ابريل 2026 15:01

يواصل الملك تشارلز الثالث زيارة دولة تستمر أربعة أيام، في الولايات المتحدة والتي بدأت في واشنطن بمراسم استقبال حافلة أقامها الرئيس دونالد ترامب للملك والملكة كاميلا.
ويعتزم الملك تشارلز الثالث أن يجعل من زيارته إلى نيويورك الأربعاء فرصة لإبراز الروابط الثقافية بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وستكون المحطة الأولى لتشارلز وكاميلا في نيويورك، المشاركة في مراسم وضع أكاليل في النصب التذكاري لضحايا هجمات 11 سبتمبر، في الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات الإرهابية التي أودت بقرابة 3000 شخص. 
وفي كلمة أمام الكونغرس قال العاهل البريطاني إن هذا الهجوم "المروّع لحظة فارقة في تاريخ أميركا، وقد شعر العالم أجمع بألمكم وصدمتكم". 
وبعد لقاء عناصر إنقاذ وعائلات ضحايا سيزور تشارلز، مشروعا للزراعة الحضرية المستدامة يُقدّم الإرشاد للشباب ويُساهم في مكافحة الجوع. 
من ناحيتها ستهدي الملكة كاميلا مكتبة نيويورك العامة دمية تمثل شخصية "رو" التي ألهمت قصص ويني الدبدوب (ويني ذا بو) في ذكرى مرور مئة عام على ابتكار هذه الدمى.
وسيلتقي الملك تشارلز في وقت لاحق رواد أعمال ومستثمرين في فعالية تُسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية على ضفتي الأطلسي.
وسيختتم تشارلز زيارته بالاحتفاء بعمل مؤسسته الخيرية للشباب "ذا كينغز ترست"، في مراسم تسلط الضوء أيضا على الروابط الثقافية البريطانية والأميركية.
وستكون الإجراءات الأمنية مشددة في نيويورك خلال زيارة الملك والملكة. 
تضمن الاستقبال الأميركي الحافل لتشارلز وكاميلا، 21 طلقة تحية، وطلعة لطائرة عسكرية ومأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض. 

