إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

30 ابريل 2026 08:14

تمكنت فرق خفر السواحل في القوات البحرية الليبية، من انتشال جثث 17 مهاجرا ونجحت في إنقاذ 7 آخرين، في واحدة من أصعب عمليات الانقاذ قبالة سواحل البلاد.

وأوضح الهلال الأحمر الليبي في بيان، أن زورق المرقب التابع للقاعدة البحرية، تمكن من انتشال جثث 17 وإنقاذ 7 على قيد الحياة، كانوا على متن مركب تقطعت به السبل لمدة ثمانية أيام في عرض البحر قبالة ساحل مدينة طبرق أقصى شرق البلاد.

ولم يكشف البيان جنسيات المهاجرين وتفاصيل بشأنهم.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن عملية الانقاذ وانتشال الجثث استمرت 8 ساعات من العمل المتواصل في ظروف صعبة، وأنه تم تقديم المساعدات الإنسانية والإسعافات للناجين بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

 

المصدر: وام
ليبيا
خفر السواحل
المهاجرين
