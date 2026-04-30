جهاز الأمن الأوكراني: قصفنا منشآت نفطية في روسيا

ذكر جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، أن طائرات مسيرة تابعة له قصفت مصفاة ​نفط قرب مدينة "بيرم" في روسيا، في ثاني هجوم على منشآت نفطية في المنطقة.

وأكد ⁠الجهاز ​أن المصفاة المملوكة لشركة "لوك أويل"، تقع على مسافة تزيد على 1500 كيلومتر من الأراضي الأوكرانية، ‌هي واحدة من أكبر المصافي في ‌روسيا وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 13 مليون طن سنويا.

وذكر الجهاز أن الهجوم، وفقا للمعلومات الأولية، استهدف وحدة رئيسية لمعالجة النفط الأولية داخل المصفاة ‌مما أدى فعليا إلى تعطيلها.

وأضاف ​أنه ضرب مرة أخرى محطة ضخ نفط في المنطقة، والتي توفر إمدادات الخام للمصفاة. وقال ​إن المحطة ‌تعرضت ⁠لهجوم ‌خلال الليل تسبب في ‌اندلاع بؤر جديدة للحريق.

وسبق أن اعترفت كييف بقصف العديد من المنشآت النفطية الروسية.