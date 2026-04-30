الأخبار العالمية

جهاز الأمن الأوكراني: قصفنا منشآت نفطية في روسيا

حريق منشأة نفطية في روسيا جراء قصف
30 ابريل 2026 17:25

ذكر جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، أن طائرات مسيرة تابعة له قصفت مصفاة ​نفط قرب مدينة "بيرم" في روسيا، في ثاني هجوم على منشآت نفطية في المنطقة.
وأكد ⁠الجهاز ​أن المصفاة المملوكة لشركة "لوك أويل"، تقع على مسافة تزيد على 1500 كيلومتر من الأراضي الأوكرانية، ‌هي واحدة من أكبر المصافي في ‌روسيا وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 13 مليون طن سنويا.
وذكر الجهاز أن الهجوم، وفقا للمعلومات الأولية، استهدف وحدة رئيسية لمعالجة النفط الأولية داخل المصفاة ‌مما أدى فعليا إلى تعطيلها.
وأضاف ​أنه ضرب مرة أخرى محطة ضخ نفط في المنطقة، والتي توفر إمدادات الخام للمصفاة. وقال ​إن المحطة ‌تعرضت ⁠لهجوم ‌خلال الليل تسبب في ‌اندلاع بؤر جديدة للحريق.
وسبق أن اعترفت كييف بقصف العديد من المنشآت النفطية الروسية.

أخبار ذات صلة
ترامب يبحث مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا
منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي
المصدر: رويترز
آخر الأخبار
20 لاعباً في قائمة «أبيض الطائرة» للألعاب الخليجية
الرياضة
20 لاعباً في قائمة «أبيض الطائرة» للألعاب الخليجية
اليوم 19:00
الذكاء الاصطناعي يساعد في اكتشاف أخطر أنواع السرطانات - أرشيفية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يكتشف أخطر أنواع السرطان قبل ظهوره بسنوات
اليوم 18:54
«دبي المالي العالمي» يقترح تعديلات لنظام «الشركات المحددة»
اقتصاد
«دبي المالي العالمي» يقترح تعديلات لنظام «الشركات المحددة»
اليوم 18:52
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأخبار العالمية
غوتيريش: إغلاق مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي
اليوم 18:40
سفن وبواخر في مضيق هرمز
الأخبار العالمية
أميركا تعيد طرح فكرة لتأمين مضيق هرمز
اليوم 18:34
