الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
غوتيريش: إغلاق مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
30 ابريل 2026 18:40

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء "خنق" الاقتصاد العالمي بسبب شلل مضيق هرمز الممر المائي الحيوي خصوصا لتجارة المحروقات والأسمدة.
وصرّح غوتيريش للصحافيين "أشعر بقلق بالغ إزاء تقييد حقوق وحريات الملاحة في منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي يعيق توزيع النفط والغاز والأسمدة وغيرها من المواد الخام الحيوية... ويخنق الاقتصاد العالمي".
وأضاف محذّرا "كما هو الحال في أي نزاع، تدفع البشرية جمعاء الثمن، حتى لو جنى قلة أرباحا طائلة. وسيستمر الشعور بالمعاناة لفترة طويلة قادمة"، داعيا إلى السماح للسفن بالمرور.

المصدر: آ ف ب
مضيق هرمز
أنطونيو غوتيريش
الاقتصاد العالمي
