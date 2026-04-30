زيلينكسي يطلب "تفاصيل" عن عرض روسيا وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن كييف طلبت من واشنطن معلومات إضافية عن عرض الكرملين وقفا لإطلاق النار في 9 مايو المقبل.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح تعليق القتال في وكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، مضيفا أن الأخير أيّد الخطوة.

وقال زيلينسكي، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "وجّهتُ ممثلينا للتواصل مع فريق رئيس الولايات المتحدة وتوضيح تفاصيل مقترح روسيا لوقف موقت لإطلاق النار". وأضاف "أوكرانيا تسعى إلى السلام وتقوم بالعمل الدبلوماسي اللازم لوضع حد حقيقي لهذه الحرب".

ولفت زيلينسكي إلى أن "مقترحنا يقضي بوقف طويل الأمد لإطلاق النار، وأمن موثوق به ومضمون للمدنيين، وسلام دائم. أوكرانيا مستعدّة للعمل من أجل ذلك بأيّ صيغة لائقة وفعّالة".

وكان الجيش الأوكراني كثّف في الأشهر الأخيرة ضرباته بعيدة المدى ضدّ أهداف في عمق الأراضي الروسية.