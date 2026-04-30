عدد اليوم
«الدولية للطاقة الذرية»: ضرورة الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

رافائيل غروسي
1 مايو 2026 00:58

نيويورك (الاتحاد)

جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس، التأكيد على أهمية الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل من أجل «عالم به عدد أقل من الأسلحة النووية».
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غروسي في مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة على هامش انعقاد مؤتمر المراجعة الـ11 لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال غروسي إن «عالماً يضم عدداً أكبر من الدول التي تمتلك أسلحة نووية لن يكون بأي حال من الأحوال عالماً أكثر أماناً»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعيار الدولي المتمثل في عدم انتشار الأسلحة النووية.
ونبه إلى أن «هناك قلقاً كبيراً من أن تجد بعض الدول حوافز تدفعها إلى إعادة النظر في قرارها السابق بالامتناع عن السعي لامتلاك أسلحة نووية».
وتطرق المدير العام للوكالة الدولية إلى برنامج إيران النووي قائلاً إنه «كانت هناك العديد من المساعي التي بذلت لتمهيد الطريق أمام عودة مفتشي الوكالة إلى إيران، لكن هذه الخطوات لا تزال مؤجلة في ظل اندلاع جولة جديدة من الصراع العسكري».
وأفاد غروسي بأنه يجري اتصالات ومشاورات منفصلة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وذلك في إطار المسار الرسمي للمفاوضات بين البلدين.

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وكالة الطاقة الذرية
رافائيل جروسي
الأسلحة النووية
مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
