قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
مباحثات بحرينية أردنية حول تطورات الأوضاع الإقليمية

عبد اللطيف الزياني وأيمن الصفدي
1 مايو 2026 00:58

المنامة (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف الزياني، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي أمس، تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إن الوزيرين بحثا خلال الاتصال تداعيات إغلاق إيران مضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وتبادل وجهات النظر حيال النزاعات الإقليمية، ومواصلة التعاون والتشاور في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن، إلى جانب عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.
وتطرق الاتصال إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البحرين والأردن، وما تشهده من تقدم في مختلف المجالات، وسبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون والتنسيق الثنائي.

