19 قتيلاً باشتباكات قبلية في دارفور

الخرطوم (وكالات)

قُتل 19 شخصاً وجرح العشرات في اشتباكات قبلية دامية بمدينة «برام» جنوبي دارفور في غربي السودان.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر محلية قولها إن الاشتباكات اندلعت بين مجموعتين قبليتين منذ الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى أمس الأول، مشيرةً إلى أن الصراع، الذي بدأ بمقتل شخص واحد في السوق، تطور إلى مواجهة مفتوحة شاركت فيها عناصر ميليشيات مسلحة، مما ضاعف من حدة النيران وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وشهدت المدينة عمليات نهب وحرق شامل لجميع المحلات التجارية في «سوق برام»، حيث بات السوق خاوياً تماماً بعد استباحته وتخريبه وسط غياب تام لأي قوة أمنية محايدة للفصل بين المتصارعين أو حماية ممتلكات السكان.