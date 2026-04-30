الصين تدعو أميركا إلى "الحفاظ على استقرار علاقات" البلدين

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي دعا، اليوم الخميس، نظيره الأميركي ماركو روبيو إلى "الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية" بين البلدين وذلك خلال مكالمة بين الوزيرين قبل أسبوعين من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين.

ويُنظر إلى زيارة ترامب، التي سيلتقي خلالها بنظيره شي جين بينغ، باعتبارها فرصة لتحسين العلاقات بين القوتين العظميين

وأكد وانغ لروبيو أنه "يتعين على الجانبين الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بصعوبة والتحضير للقاءات رفيعة المستوى وتوسيع مجالات التعاون وإبقاء نقاط الخلاف تحت السيطرة".

وحض وزير الخارجية الصيني على العمل لإقامة "علاقات استراتيجية وبناءة ومستقرة تقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر للجميع".

وأشار بيان وزارة الخارجية الصينية إلى أن وانغ وروبيو "تبادلا وجهات النظر" بشأن التصعيد في الشرق الأوسط، دون تقديم مزيد من التفاصيل.