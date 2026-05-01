حريق داخل ميناء في روسيا إثر هجوم إوكراني

أعلن قائد قوات الطائرات المسيرة في أوكرانيا، مهاجمة ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود، ​اليوم الجمعة ⁠وهو الرابع على هذا المنشأة منذ 16 أبريل الماضي.

وأضرمت غارات سابقة ​النيران في مصفاة نفط بالمدينة مرتين على الأقل، مما أدى ​إلى ‌توقف الإنتاج، وذلك في إطار استراتيجية أوكرانية ⁠أوسع ​للتأثير على قطاع الطاقة في روسيا.

وتسببت الهجمات في تصاعد دخان أسود كثيف فوق المدينة وتلويث الساحل ببقع نفطية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بشواطئ المنتجع السياحي الشهير.

وأكد مسؤولون روس أن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا تسببت في اندلاع حريق في ميناء توابسي.

وطلبت ‌السلطات من السكان البقاء في منازلهم وإبقاء النوافذ مغلقة ‌وشرب المياه المعبأة فقط.

وقال سيرجي بويكو المسؤول عن منطقة توابسي، في رسالة تهنئة للسكان بمناسبة عيد العمال "اليوم، في هذه الأيام الصعبة، ​نتجاوز المحن ونحل المشكلات المهمة معا. وأعتقد أننا سننجح!"

وبعد أقل من ثلاث ساعات، أصدر بويكو تحذيرا جديدا من هجوم بطائرات مسيرة، وطلب من السكان الاحتماء في غرف خالية من النوافذ.