الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان مع تقليص حجمها

قوات حفظ السلام في جنوب السودان (من المصدر)
2 مايو 2026 01:13

نيويورك (الاتحاد)

أقر مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام واحد مع تقليص حجمها، رغم معارضة العديد من الدول الأعضاء.
ويمدد القرار الذي أُقر بأغلبية 13 صوتاً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، مهمة البعثة حتى 30 أبريل 2027.
لكن حجم البعثة التي نشرت عام 2011 سيُقلَّص وسيبلغ الحد الأقصى لقوات حفظ السلام بموجب القرار 12500 جندي بعدما كان 17 ألفاً، بالإضافة إلى حوالي 2100 شرطي. 
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، كان لدى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حوالى 9 آلاف جندي على الأرض في نهاية مارس، بعدما كان نحو 14 ألفاً قبل عام.
وقال السفير الصيني سون لي «لقد أثر تقليص عدد القوات على مهمة البعثة في حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية»، مضيفاً أنه «بدلاً من ذلك يجب تحسين وتعزيز البعثة مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في البلاد».
بدورها، قالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستيغنيفا، إن «بعثة حفظ السلام يجب أن يكون لديها مستوى كافٍ من الموارد لتكون مستعدة لأي سيناريوهات». وتشهد البلاد حالياً تصاعداً في القتال بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير وميليشيات معارضة موالية لنائبه السابق رياك مشار.

الأمم المتحدة
جنوب السودان
قوات حفظ السلام
عمليات حفظ السلام
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
