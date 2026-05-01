الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الأوضاع المعيشية في غزة بالغة الصعوبة والتعقيد

شعبان بلال (غزة)

حذر المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، من خطورة انهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث يواجه مئات آلاف النازحين ظروفاً قاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية.

وأوضح النمس، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن النازحين يعانون نقصاً حاداً في المياه النظيفة والغذاء والمأوى الملائم، لافتاً إلى أن مراكز الإيواء تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد، مما ضاعف من المخاطر الصحية والنفسية، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال وكبار السن.

وشدد على خطورة تداعيات تدهور خدمات النظافة والصرف الصحي، في ظل انتشار ملحوظ للحشرات والقوارض في أماكن التجمع، مما يفاقم معاناة الأهالي، ويزيد من احتمالات تفشي الأوبئة والأمراض المعدية.

وبشأن ملف إعادة الإعمار، كشف النمس عن عدم البدء في أي عملية إعمار فعلية حتى اللحظة، مؤكداً أن الدمار واسع النطاق لا يزال شاخصاً في ظل غياب الظروف الملائمة لإطلاق مشاريع حقيقية، مشيراً إلى أن الجهود الحالية لا تتجاوز التدخلات الإنسانية الطارئة والمحدودة، التي تهدف فقط إلى توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية.

ولفت إلى أن الضغوط التي يواجهها القطاع الصحي غير مسبوقة، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر شبكة المرافق الصحية، موضحاً أن الفرق الطبية تعمل في ظروف بالغة القسوة للتعامل مع أعداد الإصابات المتزايدة، بالتوازي مع تزايد الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية نتيجة الصدمات المتكررة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى ارتفاع مقلق في حالات الأمراض الجلدية بين النازحين، بسبب الاكتظاظ، وسوء الظروف البيئية، والنقص الشديد في المياه الصالحة للاستخدام، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، وحماية الطواقم الطبية والإنسانية، وضمان سلامتها، وفقاً لما تنص عليه قواعد القانون الدولي الإنساني.