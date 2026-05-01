السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في الخليل

فلسطيني خلال توقيفه وتفتيشه من قبل قوات إسرائيلية في مدينة الخليل - أرشيفية
2 مايو 2026 01:13

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون مسلحون، أمس، منازل الفلسطينيين في «العروب» شمال الخليل بالضفة الغربية، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية طفلاً جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية، إن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت، منازل الفلسطينيين في «واد الشيخ» بـ«العروب»، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوبها، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء، دون أن يبلغ عن إصابات، وفقاً لوكالة الصحافة الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، اعتقلت القوات الإسرائيلية طفلاً أثناء مروره على الشارع الرئيسي، قبل أن تداهم منزل ذويه في منطقة «العلقة» جنوب الخليل، وتقوم بتفتيشه وتدمير محتوياته. كما داهمت القوات الإسرائيلية عدداً من منازل الفلسطينيين في مدينة الخليل، وبلدتي «إذنا» و«بيت أولا»، ونكلت بأصحابها، بعد أن فتشتها وتعمدت تدمير محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

