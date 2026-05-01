السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لاستعادة وطنه

نازحون لبنانيون يجلسون داخل خيامهم في بيروت (رويترز)
2 مايو 2026 01:13

بيروت (الاتحاد)

أكدت السفارة الأميركية في بيروت، أن لبنان يقف على «مفترق طرق وأمام شعبه فرصة تاريخية لاستعادة وطنه ورسم مستقبله كدولة ذات سيادة واستقلال حقيقيين».
وقالت السفارة في بيان عبر حسابها في منصة «إكس»، إن «الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل يمكن أن يشكل بداية (نهضة وطنية)»، معتبرةً أن وقف إطلاق النار الممدد الذي تم بناء على طلب شخصي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أتاح للبنان المساحة لعرض جميع مطالبه المشروعة على طاولة المفاوضات.
وعلى صعيد متصل، اعتبرت السفارة أن «اجتماعاً مباشراً بين الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتسهيل من الرئيس ترامب سيتيح للبنان فرصة الحصول على ضمانات ملموسة بشأن السيادة الكاملة والسلامة الإقليمية وتأمين الحدود والدعم الإنساني وإعادة الإعمار».
وأضافت أن «هذا الاجتماع سيسهم في استعادة سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على كل شبر من أراضيها بضمانة من الولايات المتحدة».
وشددت السفارة في بيانها على أن هذه هي «لحظة لبنان ليقرر مصيره»، مؤكدةً «استعداد الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب لبنان وهو يغتنم هذه الفرصة بثقة وحكمة».

الشعب اللبناني
أميركا
لبنان
لبنان وإسرائيل
الأزمة اللبنانية
أزمة لبنان
جنوب لبنان
السفارة الأميركية
بيروت
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©