السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«مفوضية اللاجئين»: الحرب في إيران تضر بالعمل الإنساني

سفينة تجارية تبحر قرب مضيق هرمز - أرشيفية
2 مايو 2026 01:13

جنيف (الاتحاد)

قالت كارلوتا وولف المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، إن حرب إيران تضغط على عمليات المساعدات الإنسانية في مناطق أخرى بصورة متزايدة.
وذكرت وولف أن الوضع غير الآمن حول مضيق هرمز زاد من تكاليف الوقود والشحن ويسبب تأخراً في النقل.
وأضافت وولف: «كل دولار إضافي في تكاليف النقل يعني أن لدينا دولاراً أقل من أجل اللاجئين أو مساعدة أشخاص أقل».
وأوضحت المتحدثة أن «الحرب تسببت في ارتفاع تكلفة شحن إمدادات الإغاثة من الدول الآسيوية بنحو 18%، وأن تكلفة نقل الشحنات من مستودعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى السودان، قد تضاعفت».
وأضافت وولف أن «ارتفاع أسعار الوقود في كينيا يبطئ نقل الشاحنات بين مركز المفوضية الأممية في نيروبي والأشخاص المحتاجين في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان».

مفوضية اللاجئين
إيران
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الأمم المتحدة
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
مفوضية شؤون اللاجئين
المساعدات الإنسانية
هرمز
مضيق هرمز
إغلاق مضيق هرمز
