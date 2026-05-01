الأخبار العالمية

ترامب: نسعى إلى تحقيق نصر كامل على إيران

دونالد ترامب
2 مايو 2026 01:14

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق نصر كامل على إيران، وذلك وسط استمرار تعليق المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين وتقارير تنذر باحتمال عودة المواجهات العسكرية.
وقال ترامب في تصريحات تلفزيونية: «لقد انتصرنا على إيران بالفعل لكنني أريد تحقيق نصر كامل».
وأضاف أن «الصراع مع إيران لا يمكن أن ينتهي حتى التأكد من منعها من حيازة السلاح النووي بشكل دائم».
وأكد أن «إيران باتت ضعيفة للغاية عسكرياً واقتصادياً»، معرباً عن اعتقاده بأن إيران ستحتاج نحو 20 عاماً للبناء «إذا توقفنا الآن».
وشدد ترامب مجدداً على فعالية الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية بنسبة 100 بالمئة، مؤكداً أنه لن يرفع الحصار حتى تلبي طهران المطالب الأميركية.
في غضون ذلك، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ضد مشروع قرار لإنهاء العمليات العسكرية في إيران التي بدأت نهاية فبراير الماضي. وحسب الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ، فقد صوتت أغلبية 50 سيناتور بينهم ديمقراطي واحد والبقية من الجمهوريين ضد مشروع القرار، بينما صوت 46 لصالح تمريره، بينهم جمهوريان والبقية من الديمقراطيين.
وهذه هي سادس مرة يصوّت فيها مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار هذا الذي تدعمه الأقلية الديمقراطية، بينما تعارضه الأغلبية الجمهورية.
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس، ينص مشروع القرار على «سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال العدائية داخل أو ضد إيران التي لم يأذن بها الكونغرس».
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، بأن إيران كثّفت جهودها لاستخراج أسلحتها المدفونة خلال فترة وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، في خطوة تشير إلى سعيها لإعادة بناء قدراتها العسكرية بسرعة.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن «النظام الإيراني يسعى إلى إعادة بناء قدراته في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ بسرعة، تحسباً لشن هجمات في منطقة الشرق الأوسط في حال قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية».
وبحسب مسؤول أميركي آخر، من المقرر أن يجتمع ترامب، بفريق الأمن القومي لاستعراض الخيارات المتاحة، بما فيها العمل العسكري، لفتح مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك أي مواد نووية.

