السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تصدر تحذيرا بشأن مضيق هرمز

سفن وقوارب في مضيق هرمز
1 مايو 2026 23:48

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، تحذيرا من أن أي شركة شحن ​تدفع رسوما لإيران مقابل عبور مضيق هرمز، بما في ذلك التبرعات الخيرية لمنظمات، تعرض نفسها لعقوبات قاسية.
واقترحت طهران فرض ​رسوم على السفن العابرة للمضيق، ضمن ​مقترحات لإنهاء ‌التصعيد في المنطقة.
وذكر ​بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر ‌المضيق ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان ‌المرور الآمن عبر المضيق.
وأضاف المكتب أن المطالبات ‌بدفع رسوم ربما تتضمن ​خيارات دفع متعددة منها العملات الورقية والأصول الرقمية والمقاصة والمقايضات غير الرسمية أو مدفوعات عينية أخرى، مثل التبرعات الخيرية ​الاسمية المقدمة إلى ‌جمعية ⁠الهلال ‌الأحمر الإيراني أو صندوق ‌خيري أو حسابات سفارات إيرانية.
وقال "يصدر مكتب مراقبة الأصول ⁠الأجنبية هذا التنبيه لتحذير الأميركيين وغير ​الأميركيين من مخاطر العقوبات المترتبة على تقديم مثل هذه المدفوعات إلى النظام الإيراني، أو طلب ضمانات منه، لضمان المرور الآمن. وتظل هذه المخاطر قائمة بغض النظر ​عن طريقة الدفع".

المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
رسوم
مضيق هرمز
عقوبات
