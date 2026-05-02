السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليابان تروج لمنطقة "حرة ومفتوحة" في آسيا

2 مايو 2026 17:47

تعهدت ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية، اليوم السبت، ببذل الجهود لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة"، وذلك خلال زيارتها إلى فيتنام حيث تروّج لاستراتيجية إقليمية.
وأكدت ساناي تاكايتشي، في كلمة ألقتها أمام طلاب في هانوي، عزمها "على تحمل مسؤوليات اليابان، بل أداء دور أكثر فاعلية من أي وقت مضى في بناء نظام دولي قائم على الحرية والانفتاح والتنوع وسيادة القانون".
وعلى وقع "تزايد حدة التنافس الجيوسياسي" و"تسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي"، حضت الزعيمة اليابانية الدول الآسيوية على تعزيز "مرونتها" وقدرتها على "تحديد مستقبلها".
وللمرة الأولى قبل عقد، طرح رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي يعد بمثابة مرشد لتاكايتشي، فكرة أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة".
في خطابها، أكدت تاكايتشي أهمية فتح الممرات البحرية، لافتة إلى أن "سلاسل الإمداد الإقليمية تعتمد على سلامة الملاحة البحرية وحريتها".
خلال زيارتها الأولى لفيتنام، وقّعت رئيسة الوزراء اتفاقات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد والابتكار.
وقالت تاكايتشي، عقب لقائها رئيس الوزراء الفيتنامي لي مينه هونغ، إن البلدين اتفقا على العمل بشكل أوثق في "الأمن الاقتصادي، بما في ذلك قطاع الطاقة، والموارد المعدنية الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والفضاء".

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب الساحل الجنوبي لهونشو باليابان
«اليابان للتعاون الدولي» و«نعمة» يوعيان بأهمية الحدّ من فقد وهدر الغذاء
المصدر: وكالات
اليابان
المحيط الهادي
المحيط الهندي
منطقة حرة
آخر الأخبار
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
الأخبار العالمية
قتلى في لبنان مع استمرار الغارات اإسرائيلية
اليوم 18:16
اليابان تروج لمنطقة "حرة ومفتوحة" في آسيا
الأخبار العالمية
اليابان تروج لمنطقة "حرة ومفتوحة" في آسيا
اليوم 17:47
جوائز الأوسكار
الذكاء الاصطناعي
الأكاديمية الأميركية للسينما تصدر قرارا بشأن الذكاء الاصطناعي
اليوم 17:24
ميلان يعيد فتح ملف ماتيتا
الرياضة
ميلان يعيد فتح ملف ماتيتا
اليوم 17:19
دوجلاس لويز.. صداع يوفنتوس في الانتقالات!
الرياضة
دوجلاس لويز.. صداع يوفنتوس في الانتقالات!
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©