الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
"الصحة العالمية": تسجيل 3 وفيات و3 إصابات بفيروس "هانتا"

شعار "الصحة العالمية"
4 مايو 2026 08:42

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 3 وفيات وإصابة 3 آخرين بفيروس "هانتا" التنفسي بين ركاب سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

 

وأشارت المنظمة إلى أن أحد المصابين يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات جنوب أفريقيا، فيما يجري التنسيق لإجلاء راكبين آخرين ظهرت عليهما أعراض الإصابة من السفينة.

 

وأكدت استمرار الفحوصات المخبرية والتحقيقات الوبائية، وتقديم الرعاية الطبية للركاب وأفراد طاقم سفينة "إم في هونديوس" المتجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، مع العمل على تحديد تسلسل الفيروس.

 

يُذكر أن فيروس "هانتا" ينتمي إلى عائلة الفيروسات المسببة للحمى النزفية، وينتقل إلى الإنسان عبر القوارض، خصوصاً من خلال ملامسة لعابها وإخراجها.

المصدر: وام
