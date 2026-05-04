الكويت تدين الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز

أدانت دولة الكويت الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز.

وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورها في مضيق هرمز باستخدام طائرات مسيرة في عمل عدائي وتهديد مباشر لسلامة الملاحة البحرية وأمن الممرات الدولية".

وأضافت "تؤكد الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها".

وشددت على أن استهداف السفن التجارية وتعريض حركة الملاحة للخطر يمثل خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 والقانون الدولي وانتهاكا صريحا لمبدأ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ويهدد أمن المنطقة وسلامة خطوط الإمداد العالمية.

ودعت إلى الوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية الدولية وعدم استخدام الممرات البحرية أداة للضغط أو الابتزاز.