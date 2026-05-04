الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكويت تدين الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز

شعار وزارة الخارجية الكويتية
4 مايو 2026 21:21

أدانت دولة الكويت الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز.

وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورها في مضيق هرمز باستخدام طائرات مسيرة في عمل عدائي وتهديد مباشر لسلامة الملاحة البحرية وأمن الممرات الدولية".

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز

وأضافت "تؤكد الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها".
وشددت على أن استهداف السفن التجارية وتعريض حركة الملاحة للخطر يمثل خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 والقانون الدولي وانتهاكا صريحا لمبدأ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ويهدد أمن المنطقة وسلامة خطوط الإمداد العالمية.

ودعت إلى الوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية الدولية وعدم استخدام الممرات البحرية أداة للضغط أو الابتزاز.

المصدر: وام
الكويت
الاعتداء الإيراني
الإمارات
ناقلة وطنية
مضيق هرمز
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص بدبي خلال عامين
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص بدبي خلال عامين
اليوم 21:40
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في مهام متعددة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في مهام متعددة
اليوم 21:57
حمد المرر لـ «الاتحاد»: 75 مليار درهم قيمة الطلبات والعقود القائمة في «إيدج»
اقتصاد
حمد المرر لـ «الاتحاد»: 75 مليار درهم قيمة الطلبات والعقود القائمة في «إيدج»
اليوم 21:26
شعار وزارة الخارجية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت تدين الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز
اليوم 21:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©