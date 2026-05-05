الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الإيرانية على الإمارات

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك - أرشيفية
6 مايو 2026 00:48

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين الماضي، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، وتسببت في حريق في منشأة نفطية بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، أعرب خلالها أيضاً عن قلق المنظمة الدولية إزاء وقوع العديد من الغارات في المنطقة مستهدفة السفن في مضيق هرمز وحوله خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أشار إلى أنه يعكس مدى زيادة خطر تجدد الأعمال العدائية في المنطقة، وسط توتر متزايد في وقف إطلاق النار.
ودعا دوجاريك جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، وتقويض الجهود الدبلوماسية وجهود الوساطة الجارية.
وأكد أنه لا بديل عملياً عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وام
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
بلدية الفجيرة و"هولسيم" العالمية تدعمان الاستدامة البيئية وإدارة النفايات
«الأمن السيبراني»: منصة السحابة الوطنية الفائقة التابعة لـ «du Tech» تحصل على الاعتماد الرسمي
عبدالعزيز بن حميد: توحيد قواتنا المسلحة محطة تاريخية في مسيرة الإمارات
محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية خالدة
