עדד אליום
يوم طبي إماراتي في مخيم القدس جنوب غزة

فلسطينيون يتلقون احتياجاتهم الطبية خلال اليوم الميداني (من المصدر)
7 مايو 2026 02:56

أحمد مراد (غزة، القاهرة)

نفّذ مركز الإمارات الطبي، يوماً طبياً ميدانياً في مخيم القدس جنوب قطاع غزة، ضمن فعاليات أسبوع العمل التطوعي الذي أعلنت عنه عملية «الفارس الشهم 3».
وقدّم فريق المركز الطبي خلال اليوم الميداني أدوية وعلاجات لمرضى الأمراض الجلدية، في إطار جهوده المستمرة للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الصحية. 

ويواصل المركز الإماراتي الطبي أداء رسالته الإنسانية من خلال الوصول إلى النازحين وتلبية احتياجاتهم الطبية، رغم التحديات والظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.
وثمن خبراء ومحللون المواقف الإماراتية الداعمة لأهالي غزة، التي تسهم في تعزيز قدرة الفلسطينيين على الصمود والثبات، مؤكدين أن الإمارات تُعد إحدى أهم دعائم العمل الإنساني والإغاثي في غزة.
وأوضح هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المساعدات الإماراتية تسهم في تلبية جزء كبير من الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع، مشيرين إلى أن هذه المواقف الإنسانية النبيلة ليست غريبة على الإمارات. 
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، يوسف دياب، أن الدعم الإماراتي الإنساني والإغاثي لأهالي غزة يُعد ركيزة أساسية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني خلال المحنة التي يعيشها القطاع، موضحاً أن قوافل المساعدات القادمة من دولة الإمارات تسهم في التخفيف من معاناة السكان، وتلبي جزءاً كبيراً من احتياجاتهم الأساسية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي فرضها العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأكد دياب في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه المواقف الإنسانية النبيلة ليست غريبة على دولة الإمارات، التي عُرفت دائماً بمساندة الشعوب الشقيقة والصديقة، والوقوف إلى جانبها في أوقات الأزمات والكوارث، مشيراً إلى أنه، في هذا الوقت العصيب الذي يمر به أهالي غزة، تبرز الإمارات كإحدى أهم الدعامات الإنسانية والإغاثية، بما تقدمه من جهود متواصلة تخفف من آثار الأزمة، وتعزز قدرة الفلسطينيين على الصمود والثبات.
وذكر المحلل السياسي دياب أن الدعم الإماراتي المتواصل لأهالي غزة يجسد نهجاً إنسانياً وإغاثياً مستداماً، يهدف إلى الحد من تدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع، مشدداً على أهمية المكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارات في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
بدوره، أوضح السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن الجهود الإماراتية الداعمة لأهالي غزة تحظى بتقديرٍ إقليمي ودولي كبير، نظراً لما لها من تأثير فاعل في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة الإنسانية بالقطاع، الذي يشهد أوضاعاً معيشية بالغة الخطورة.

حضور فاعل

