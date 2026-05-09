الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات: ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خط أحمر

فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات (من المصدر)
10 مايو 2026 01:59

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أن تكثيف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وتصاعد العنف من قبل المستوطنين، والتهجير القسري، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأماكن المقدسة، تُهدد بتقويض فرص السلام وتقويض جدوى حل الدولتين، مؤكدة أن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بأي وجه من الوجوه - سواء كان قانونياً أو فعلياً - خط أحمر.

أخبار ذات صلة
مسؤولة فلسطينية لـ «الاتحاد»: 700 ألف طفل معرّضون للإصابة بالأمراض في غزة
الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 40 ألف  فلسطيني بالضفة منذ مطلع 2025

وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته فاطمة يوسف القائمة بأعمال نائب الممثل الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي: «إن العام الماضي شهد تطورات هامة في القضية الفلسطينية، من بينها اعتماد إعلان نيويورك بأغلبية ساحقة، وإطلاق خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة». وأضافت أن هذه التطورات مجتمعةً ساهمت إلى جانب الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم، وإعادة تنشيط المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومع ذلك، وبالتوازي مع هذا الزخم، أوضحت يوسف أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استمر في التدهور، ويتجلى ذلك في تكثيف النشاط الاستيطاني، بما في ذلك المُضي قُدماً في خطط ممر E1، فضلاً عن تصاعد العنف من قبل المستوطنين، والتهجير القسري، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأماكن المقدسة، مؤكدة إدانة الإمارات بشدة هذه الإجراءات غير القانونية، التي تُهدد بتقويض فرص السلام وتقويض جدوى حل الدولتين. كما أكدت رفض الإمارات لأي إجراءات تهدف إلى ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل التوسع الممنهج للمستوطنات، وفرض القانون والولاية القضائية الإسرائيلية، وبناء بنية تحتية مصمّمة لتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للضفة الغربية تغييراً جذرياً. وشدّدت على أن موقف الإمارات في هذا الشأن واضح لا لبس فيه: «الضم بأي وجه من الوجوه - سواء كان قانونياً أو فعلياً - خط أحمر»، كما يتطلب الوضع في القدس الشرقية اهتماماً خاصاً.  وجدّدت يوسف التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن للأماكن المقدسة في القدس، مشيدةً بالمملكة الأردنية الهاشمية لدورها الرعوي على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة، كما أعربت عن إدانتها لأي قيود على الوصول إلى دور العبادة، مع أهمية الاحترام الكامل لحرية العبادة لجميع الأديان.
وقالت: «إن تصاعد مستويات عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين أمرٌ مثير للقلق البالغ، يجب اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لمنع مثل هذه الاعتداءات وضمان محاسبة مرتكبيها، إن هدم منازل الفلسطينيين، وعمليات الإخلاء القسري، وتشريد المجتمعات الفلسطينية - حيث نزح أكثر من 2500 فلسطيني في عام 2026 وحده - أمور غير مقبولة ويجب أن تتوقف».

حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
الضفة الغربية
قطاع غزة
القدس
الإمارات
غزة
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خط أحمر
اليوم 01:59
مدمرة أميركية خلال تنفيذ حصار بحري على ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: الحصار البحري على إيران لا يزال مستمراً
اليوم 01:59
أطفال ينتظرون ملء أوعية بالماء في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة فلسطينية لـ «الاتحاد»: 700 ألف طفل معرّضون للإصابة بالأمراض في غزة
اليوم 01:59
سودانيون ينتظرون الحصول على أدوية مجانية في مستشفى النَّو التعليمي بأم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. مخاوف من سيناريو «الإقصاء والملاحقة»
اليوم 01:59
«الصحة العالمية»: خطر تفشّي فيروس «هانتا» محدود جداً
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: خطر تفشّي فيروس «هانتا» محدود جداً
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©