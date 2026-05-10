الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تدفقات بركان مايون في الفلبين تخلف أضراراً واسعة

تدفقات بركان مايون في الفلبين تخلف أضراراً واسعة
10 مايو 2026 11:22

ذكرت وكالة الفضاء الفلبينية، أن أكثر من ألف هكتار من المحاصيل تضررت بسبب تدفقات بركانية من بركان مايون.

وقالت الوكالة، في بيان، إن بيانات الأقمار الاصطناعية الخاصة بها أظهرت أن المنطقة المتضررة تغطي 1039 هكتارا من الأرز و191 هكتارا من المحاصيل الأخرى، أي ما يعادل مساحة مدينة ماندالويونج تقريبا.

وأضافت الوكالة، أن حوالي 158 كيلومترا من الطرق تضررت بسبب سقوط الرماد، مشيرة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها من صور الأقمار الاصطناعية لا تزال محدودة بسبب الغطاء السحابي، وأن المناطق التي تحجبها السحب خلال التقاط الصور ربما تحتوي أو لا تحتوي على رواسب الرماد.

أخبار ذات صلة
ثوران بركان جبل ⁠دوكونو في إندونيسيا يسفر عن قتيلين
زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط الفلبين

 وتم إجلاء أكثر من 300 عائلة في الفلبين في الرابع من مايو الجاري، بعد تصاعد كميات هائلة من الرماد من بركان مايون بسبب انهيار رواسب الحمم البركانية من منحدراته.

 ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2462 مترا (8077 قدما) أحد أهم عوامل الجذب السياحي في الفلبين بسبب شكله المخروطي المثالي تقريبا، لكنه الأكثر نشاطا من بين 24 بركانا في البلاد.

 

المصدر: وكالات
بركان
الفلبين
آخر الأخبار
سباق زايد
الرياضة
سباق زايد الخيري ينطلق لأول مرة في القارة الأوروبية 17 مايو
اليوم 13:33
34.16 كم/ ساعة.. ماركوس راشفورد أسرع لاعب في الكلاسيكو
الرياضة
34.16 كم/ ساعة.. ماركوس راشفورد أسرع لاعب في الكلاسيكو
اليوم 13:30
شعار جامعة الدول العربية
الأخبار العالمية
جامعة الدول العربية تدعو إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين الفلسطينيين
اليوم 13:13
توقعات «أوبتا».. أرسنال بطل البريميرليج ودوري الأبطال بـ 46.8%
الرياضة
توقعات «أوبتا».. أرسنال بطل البريميرليج ودوري الأبطال بـ 46.8%
اليوم 13:00
وزيرة الصحة ​الإسبانية مونيكا جارثيا خلال مؤتمر بجزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء ركاب من السفينة المنكوبة بـ "هانتا"
اليوم 12:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©