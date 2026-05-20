الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية: خطبة يوم عرفة بـ 35 لغة عبر المنصات الرقمية

السعودية: خطبة يوم عرفة بـ 35 لغة عبر المنصات الرقمية
20 مايو 2026 21:57

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاربعاء، ترجمة خطبة يوم عرفة للعام  الجاري إلى 35 لغة عالمية، وبثها عبر المنصات الرقمية والقنوات التابعة للرئاسة بهدف إيصال رسالة الإسلام الوسطية ومضامين الخطبة الشرعية إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعظيم أثر موسم الحج عالميًا، وتسخير التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز وصول الرسائل الدينية بلغات متعددة.
وأكد رئيس الشؤون الدينية الدكتور عبدالرحمن السديس أن ترجمة خطبة عرفة تمثل امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بضيوف الرحمن، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمنظومة الحج وخدمة الحرمين الشريفين.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في نقل مضامين خطبة عرفة ورسائلها الإيمانية والإنسانية إلى المسلمين حول العالم بمختلف لغاتهم وثقافاتهم.

أخبار ذات صلة
«أوقاف دبي» تدعم مستحقين لأداء مناسك الحج
إدانات عربية واسعة لاستهداف محيط محطة براكة
المصدر: وكالات
السعودية
يوم عرفة
الحج
موسم الحج
مكة المكرمة
المدينة المنورة
آخر الأخبار
برناردو سيلفا يدعو الجيل الجديد لحمل السيتي على أكتافه
الرياضة
برناردو سيلفا يدعو الجيل الجديد لحمل السيتي على أكتافه
اليوم 23:18
«دبي للثقافة» تطلق «المسرح والناس» لدعم المواهب المسرحية وتمكين الجيل الجديد
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تطلق «المسرح والناس» لدعم المواهب المسرحية وتمكين الجيل الجديد
اليوم 23:18
لاعبو التنس يعاقبون رولان جاروس احتجاجاً على العائدات المالية
الرياضة
لاعبو التنس يعاقبون رولان جاروس احتجاجاً على العائدات المالية
اليوم 23:14
الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه
الرياضة
الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه
اليوم 23:07
علي محمد البلوشي
علوم الدار
النائب العام لإمارة أبوظبي: أمر رئيس الدولة الإفراج عن نزلاء في مراكز الإصلاح يدعم مستهدفات «عام الأسرة»
اليوم 23:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©