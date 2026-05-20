السعودية: خطبة يوم عرفة بـ 35 لغة عبر المنصات الرقمية

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاربعاء، ترجمة خطبة يوم عرفة للعام الجاري إلى 35 لغة عالمية، وبثها عبر المنصات الرقمية والقنوات التابعة للرئاسة بهدف إيصال رسالة الإسلام الوسطية ومضامين الخطبة الشرعية إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعظيم أثر موسم الحج عالميًا، وتسخير التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز وصول الرسائل الدينية بلغات متعددة.

وأكد رئيس الشؤون الدينية الدكتور عبدالرحمن السديس أن ترجمة خطبة عرفة تمثل امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بضيوف الرحمن، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمنظومة الحج وخدمة الحرمين الشريفين.

وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في نقل مضامين خطبة عرفة ورسائلها الإيمانية والإنسانية إلى المسلمين حول العالم بمختلف لغاتهم وثقافاتهم.