تأجيل قمة منتدى الهند وأفريقيا.. لهذا السبب

شعار قمة منتدى الهند والاتحاد الأفريقي
21 مايو 2026 16:51

أعلنت الهند والاتحاد الأفريقي أنهما اتفقا على تأجيل قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي، بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية، في بيان "بالنظر إلى الوضع الصحي في القارة، اتفق الجانبان على أنه من الأفضل عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وأفريقيا في وقت لاحق".
وكان مقررا عقد القمة في نيودلهي بين 28 و31 مايو الجاري.
وأكدت الهند استعدادها "للمساهمة في الجهود التي تقودها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمواجهة الوضع الصحي المتغيّر".
واعتبرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن خطر استشراء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مرتفع" في وسط أفريقيا، ولكنه "منخفض" على صعيد العالم.
ورجحت المنظمة أن يكون الفيروس بدأ بالتفشي منذ عدة أشهر، مقدرة أنه تسبب في أكثر من 139 وفاة و600 إصابة محتملة.
يُسبب فيروس إيبولا حمى نزفية قاتلة، ولكنه أقل عدوى نسبيا من فيروسات أخرى مثل كوفيد-19 أو الحصبة رغم تسببه في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة، في مواجهة تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وشهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية 17 وباء ناجما عن فيروس إيبولا، وتواجه حاليا تفشيا واسعا لمتحور "بونديبوغيو" من الفيروس والذي لا يتوافر ضده أي لقاح.
وجمهورية الكونغو الديمقراطية دولة شاسعة في وسط أفريقيا يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة.
وأصدر مطار دلهي الدولي، اليوم الخميس، إرشادات صحية للمسافرين الواصلين إلى الهند من الكونغو الديمقراطية وكذلك من أوغندا وجنوب السودان المجاورتين لها.
وأكدت نيودلهي أنه سيتم تحديد مواعيد جديدة لعقد القمة، مشدّدة على أهمية "مواصلة التعاون لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة في كل أنحاء القارة".

المصدر: آ ف ب
انطلاق برنامج «الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
في بطولات أوروبا بالقرن الـ21.. «البريميرليج» يؤكد تفوقه على «البوندسليجا»
«أبوظبي العالمي» يستقطب 4 آلاف مشارك بـ«معرض التوظيف الافتراضي»
