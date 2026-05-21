الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: نقلنا ذخائر نووية إلى بيلاروسيا

جنود يقومون بتركيب صاروخ في بيلاروسيا
21 مايو 2026 17:30

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا في إطار مناورات عسكرية ضخمة على الأسلحة النووية يجريها البلدان.
وتجرى المناورات النووية، التي بدأت يوم الثلاثاء وتختتم اليوم، في روسيا وبيلاروسيا في وقت تخوض فيه موسكو ما ​تقول إنه صراع وجودي مع الغرب في أوكرانيا.
وقالت ​الوزارة "ضمن ‌تدريبات قوات الأسلحة النووية، تم ⁠تسليم ذخائر ​نووية إلى منشآت التخزين الميدانية في منطقة موقع لواء الصواريخ في جمهورية روسيا البيضاء".
وذكرت موسكو أن وحدة الصواريخ في روسيا البيضاء تجري ‌تدريبات لاستلام ذخائر خاصة الصواريخ التكتيكية المتنقلة (إسكندر-إم)، بما يشمل تحميل ‌الذخائر على منصات الإطلاق والتحرك خفية إلى منطقة محددة للتحضير للإطلاق.
وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع شاحنة ​تسير في غابة وسط البرق وتفرغ حمولتها. ولم يتضح بعد ما الذي كانت تنقله.
يذكر أن إسكندر-إم، وهي منظومة صواريخ موجهة متنقلة يطلق عليها حلف شمال الأطلسي الاسم الرمزي "إس إس-26 ‌ستون"، حلت محل منظومة "سكود" السوفيتية. ​ويبلغ مدى صواريخها الموجهة 500 كيلومتر، ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.
ودأب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الحرب في أوكرانيا على التذكير ​بالقوة النووية الروسية ‌كتحذير ⁠للغرب ‌من المبالغة في دعم كييف.
وانتقد ‌الكرملين بشدة تصريحات وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، ووصفها أمس الأربعاء بأنها "تقترب ⁠من الجنون"، وذلك بعدما قال إن على الحلف أن ​يثبت لموسكو قدرته على اختراق منطقة كالينينجراد الروسية.
وتقع المنطقة على ساحل بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا، وكلاهما عضو في الحلف. ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، وهي مدينة عسكرية تعد مقر ​الأسطول الروسي في بحر البلطيق.

أخبار ذات صلة
الصين وروسيا توقعان 20 وثيقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية
قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا الشهر المقبل
المصدر: رويترز
روسيا
بيلاروسيا
ذخائر نووية
آخر الأخبار
انطلاق برنامج «الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
علوم الدار
انطلاق برنامج «الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
اليوم 18:02
ارتفاع درجات الحرارة غداً
علوم الدار
ارتفاع درجات الحرارة غداً
اليوم 17:56
في بطولات أوروبا بالقرن الـ21.. «البريميرليج» يؤكد تفوقه على «البوندسليجا»
الرياضة
في بطولات أوروبا بالقرن الـ21.. «البريميرليج» يؤكد تفوقه على «البوندسليجا»
اليوم 17:45
«متحف التاريخ الطبيعي».. أصالة وإبداع في عيد الأضحى
الترفيه
«متحف التاريخ الطبيعي».. أصالة وإبداع في عيد الأضحى
اليوم 17:37
«أبوظبي العالمي»
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» يستقطب 4 آلاف مشارك بـ«معرض التوظيف الافتراضي»
اليوم 17:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©