الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران

وزير الخارجية الأميركي روبيو يدلي بتصريح صحفي
21 مايو 2026 21:41

أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بفضل وساطة باكستان التي يُرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران.
يأتي ذلك غداة تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن المفاوضات تقف عند "مفترق طرق" بين اتفاق واستئناف الضربات.
وقال روبيو للصحافيين اليوم "أعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران اليوم. لذا، نأمل في أن يسهم ذلك في دفع الأمور قدما"، متحدثا عن تحقيق تقدم في هذا المجال.
واستضافت باكستان في أبريل الماضي جولة من المفاوضات المباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، كانت الوحيدة منذ اندلاع التصعيد.
لكن المحادثات انتهت في نهاية المطاف دون التوصل إلى اتفاق.
ومنذ ذلك الحين، تبادل الجانبان مقترحات عدة، فيما ظل خطر تجدد التصعيد قائما.
وقال ترامب، اليوم الخميس متحدثا عن اليورانيوم المخصب في إيران "سنحصل ‌عليه. لسنا بحاجة إليه، ولا نريده. ربما ​ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته". 
وأكد ترامب للصحافيين، أمس الأربعاء إن الأمر "في مفترق طرق تماما، صدقوني. إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة، فسوف تسوء الأمور بسرعة كبيرة. نحن جميعا على أهبة الاستعداد".
وأضاف "علينا أن نحصل على الإجابات الصحيحة، يجب أن تكون إجابات كاملة بنسبة 100%".
وجدد روبيو، اليوم الخميس، انتقاده لحلف شمال الأطلسي (الناتو)على خلفية عدم تقديمه أي دعم للتصعيد الأميركي على إيران، خصوصا رفض المساهمة في أي عملية لفتح مضيق هرمز.
وقال روبيو، مع توجهه إلى السويد للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو إن ترامب "لا يطلب منهم نشر مقاتلاتهم. لكنّهم يرفضون القيام بأي شيء... كنا مستائين جدا من ذلك".

أخبار ذات صلة
ترامب: سنحصل على اليورانيوم عالي التخصيب من إيران
أنور قرقاش: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءاً من المشهد السياسي في الخليج العربي
المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
إيران
مفاوضات
اتفاق
آخر الأخبار
الهرم الأكبر في الجيزة
الترفيه
علماء يكتشفون مفاجأة في هرم الجيزة الأكبر
اليوم 22:29
«الإمارات للروبوتات» تفتح باب المشاركة لطلبة الجامعات
الترفيه
«الإمارات للروبوتات» تفتح باب المشاركة لطلبة الجامعات
اليوم 22:10
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
الأخبار العالمية
ألمانيا: ضرورة دعم الجيش اللبناني بعد انسحاب "يونيفيل"
اليوم 22:01
نظام ذكاء اصطناعي يتفوق على البشر في كتابة البرمجيات العلمية - أرشيفية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في كتابة البرمجيات العلمية
اليوم 21:45
«جمارك دبي» تطلق مركز التميز لتطوير منظومة لوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً
اقتصاد
«جمارك دبي» تطلق مركز التميز لتطوير منظومة لوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً
اليوم 21:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©