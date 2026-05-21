أميركا تأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران

أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بفضل وساطة باكستان التي يُرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران.

يأتي ذلك غداة تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن المفاوضات تقف عند "مفترق طرق" بين اتفاق واستئناف الضربات.

وقال روبيو للصحافيين اليوم "أعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران اليوم. لذا، نأمل في أن يسهم ذلك في دفع الأمور قدما"، متحدثا عن تحقيق تقدم في هذا المجال.

واستضافت باكستان في أبريل الماضي جولة من المفاوضات المباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، كانت الوحيدة منذ اندلاع التصعيد.

لكن المحادثات انتهت في نهاية المطاف دون التوصل إلى اتفاق.

ومنذ ذلك الحين، تبادل الجانبان مقترحات عدة، فيما ظل خطر تجدد التصعيد قائما.

وقال ترامب، اليوم الخميس متحدثا عن اليورانيوم المخصب في إيران "سنحصل ‌عليه. لسنا بحاجة إليه، ولا نريده. ربما ​ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته".

وأكد ترامب للصحافيين، أمس الأربعاء إن الأمر "في مفترق طرق تماما، صدقوني. إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة، فسوف تسوء الأمور بسرعة كبيرة. نحن جميعا على أهبة الاستعداد".

وأضاف "علينا أن نحصل على الإجابات الصحيحة، يجب أن تكون إجابات كاملة بنسبة 100%".

وجدد روبيو، اليوم الخميس، انتقاده لحلف شمال الأطلسي (الناتو)على خلفية عدم تقديمه أي دعم للتصعيد الأميركي على إيران، خصوصا رفض المساهمة في أي عملية لفتح مضيق هرمز.

وقال روبيو، مع توجهه إلى السويد للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو إن ترامب "لا يطلب منهم نشر مقاتلاتهم. لكنّهم يرفضون القيام بأي شيء... كنا مستائين جدا من ذلك".