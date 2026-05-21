الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا

جانب من اللقاء في القاهرة
22 مايو 2026 02:02

بنغازي (الاتحاد)

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه الالتزام بمواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والأطراف الليبية كافة لدفع مسار التسوية وتيسير عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي وتؤسس لمرحلة من الاستقرار المستدام.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء عقدته تيتيه مع وزراء خارجية كل من مصر بدر عبد العاطي والجزائر أحمد عطاف وتونس محمد النفطي بالقاهرة، أعربت خلاله عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به دول جوار ليبيا مثمنة التنسيق المشترك والتشاور المستمر ضمن الآلية الثلاثية.
وأوضح البيان أنه دار حوار مطول بين المجتمعين حول مستجدات المشهد الليبي وسبل تذليل العقبات التي تعترض مسار التسوية السياسية حيث تم تبادل الرؤى والتقييمات في هذا الشأن.
وأضاف أن المناقشات تناولت آليات تعزيز التنسيق الوثيق بين دول الجوار والبعثة الأممية لضمان تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لاستقرار ليبيا وتجاوز التحديات التي تواجهها.

