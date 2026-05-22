السعودية: خطط الحج جاهزة.. ووصول 1,5 مليون حاج

عقدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحفياً لقيادات القوات المكلفة بأمن الحجاج في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة، استعرضت خلاله خطط الأمن والمرور والتنظيم لموسم حج 1447هـ، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأعلن مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اعتماد الخطة العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام ورفع الجاهزية لتنفيذها.

وشدد البسامي على أن سلامة الحجاج تمثل أولوية قصوى، مؤكداً فرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لمنع الحجاج غير النظاميين من الدخول، وضبط مكاتب الحج الوهمية.

حجاج يستعدون لمغادرة المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة

وحذر الأمن العام، ناقلي الحجاج المخالفين الذين لا يحملون تصاريح من عقوبات صارمة تشمل السجن حتى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف، وترحيل الناقل الوافد ومنعه من دخول المملكة لـ10 سنوات، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي.

من جانبه، أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق الركن محمد بن مقبول العمري، التزام القوات بحفظ النظام وإدارة حركة الحشود في عرفات ومنشأة الجمرات والساحة الجنوبية للحرم المكي.

في السياق ذاته، أعلن مدير عام الدفاع المدني، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، جاهزية القوات وقنوات القيادة بمشعر منى، مشيراً إلى استحداث تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطط الطوارئ لهذا العام.

بدوره، أوضح مدير عام الجوازات المكلف، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، أن الخطة ترتكز على تسهيل استقبال الحجاج وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وكشف المربع أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة بلغ حتى الآن نحو 1,5 مليون حاج، عبر مختلف المنافذ سواء الجوية والبرية والبحرية.