ترامب: الاتفاق مع إيران "قريب إلى حدّ كبير"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وإيران "تقتربان بشكل أكبر بكثير" من التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد في الشرق الأوسط.

وحذر ترامب، في المقابلة التي أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية الأميركية عبر الهاتف، من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق "سنكون أمام وضع لن تتلقى فيه أي دولة ضربة بقوة ما ستتلقاه" إيران.

وأضاف أن الاتفاق النهائي سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وسيضمن "التعامل المُرضي" مع اليورانيوم المخصب الإيراني.

ونُقل عن ترامب قوله "لن أوقع إلا على اتفاق نحصل فيه على كل ما نريده".

وأعلنت إيران والولايات المتحدة وباكستان، الوسيط، اليوم السبت، إحراز تقدم في المحادثات لإنهاء التصعيد.

وقال ترامب إنه سيناقش مسودة الاتفاق مع مستشاريه اليوم السبت، وقد يتخذ قرارًا بشأن استئناف التصعيد بحلول يوم الأحد، وذلك في مقابلة منفصلة مع موقع "أكسيوس".

ووفقًا لأكسيوس، أكد ترامب "إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد، أو سأدمرهم تدميرًا شاملًا".

وتهدف المفاوضات، عبر الوسيط الباكستاني، إلى التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.