طائرة مسيرة متفجرة تتحطم في لاتفيا

عثرت السلطات في على طائرة مسيرة متفجرة تحطمت في بحيرة، اليوم السبت، في حادثة جديدة تفاقم القلق والتوترات السياسية في إحدى دول البلطيق.

سقطت الطائرة المسيّرة في بحيرة "دريدزا"، على بُعد 15 كيلومترا من الحدود مع بيلاروس. وانتشلت الشرطة حطامها بعد تلقيها بلاغا من السكان المحليين.

وسبق أن تحطمت عدة طائرات مسيّرة في لاتفيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

وأكدت إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء لاتفيا المنتهية ولايتها، على منصة "إكس"، وقوع الحادث الأخير قائلةً إنها تنتظر "أدق المعلومات الممكنة" بشأنه.

وتسببت هذه الحوادث في استقالة سيلينا من منصبها، بعد أن سحب حزب رئيسي في ائتلافها دعمه لها.

في أوائل مايو أقالت سيلينا وزير الدفاع بسبب عدم نشر دفاعات جوية بالسرعة الكافية للتصدي لمسيرتين متفجرتين يُرجح أنهما خرجتا عن مسارهما بسبب تشويش.

ثم استقال أعضاء آخرون من حزب وزير الدفاع، ما أدى إلى انهيار الائتلاف الحاكم.

وقبل أسبوع، كلّف رئيس لاتفيا النائب المعارض أندريس كولبيرغس تشكيل حكومة جديدة.