الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لـ 10 قرى وبلدات في لبنان

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان (أرشيفية)
26 مايو 2026 02:03

بيروت (الاتحاد، وكالات)

وجّه الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذارات إخلاء لسكان أكثر من 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان، قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لـ«حزب الله»، على الرغم من وجود هدنة مُعلنة.
وعدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة «إكس» أسماء 10 بلدات وقرى، قائلاً إن الجيش «مضطر للعمل بقوة ضد (حزب الله) فيها عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار».
ثم دعا سكان مبنى في «الراشدية» ومبنيين في «برج الشمالي» بمنطقة صور إلى المغادرة، قائلاً إن «حزب الله» يستخدمها. 
ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» منذ أبريل، واصلت الدولة العبرية شنّ ضربات تقول إنها تستهدف «الحزب» ومنشآته.

«التعاون الخليجي».. مسيرة حافلـة بإنجازات مميــزة بشتى المجالات
