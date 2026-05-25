إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لـ 10 قرى وبلدات في لبنان

بيروت (الاتحاد، وكالات)



وجّه الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذارات إخلاء لسكان أكثر من 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان، قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لـ«حزب الله»، على الرغم من وجود هدنة مُعلنة.

وعدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة «إكس» أسماء 10 بلدات وقرى، قائلاً إن الجيش «مضطر للعمل بقوة ضد (حزب الله) فيها عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار».

ثم دعا سكان مبنى في «الراشدية» ومبنيين في «برج الشمالي» بمنطقة صور إلى المغادرة، قائلاً إن «حزب الله» يستخدمها.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» منذ أبريل، واصلت الدولة العبرية شنّ ضربات تقول إنها تستهدف «الحزب» ومنشآته.