الأخبار العالمية

قصف إسرائيلي جوي ومدفعي عنيف على جنوب لبنان

دخان يتصاعد من موقع غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان (أرشيفية)
27 مايو 2026 02:18

بيروت (الاتحاد، وكالات)

شنت الطائرات الحربية والمسيَّرة والمدفعية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً عنيفاً استهدف مناطق متفرقة في جنوب لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيَّرة أطلقها «حزب الله» باتجاه القوات الإسرائيلية انفجرت في منطقة إسرائيلية محاذية للحدود، من دون أن تسفر عن أي إصابات.
واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة «كوثرية الرز» في جنوب لبنان، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي «أرنون» و«قلاويه».  بالإضافة إلى غارة بطائرة مسيَّرة استهدفت بلدة «دير الزهراني» في قضاء النبطية، وغارتين منفصلتين استهدفتا بلدتي «صريفا» و«مجدل سلم». واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات «يحمر الشقيف، وزوطر الشرقية، وميفدون» في قضاء النبطية، كما استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة «حاريص» في الجنوب. وشنت الطائرات الإسرائيلية 6 غارات متفرقة استهدفت بلدة «يحمر الشقيف» في قضاء النبطية، من دون أن ترد معلومات عن الخسائر الناجمة عنها. وارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة «مشغرة» في البقاع الغربي إلى 12 قتيلاً وعدد من الجرحى، وما زالت عمليات رفع الأنقاض مستمرة. وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان يدعوهم فيه إلى إخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، تحسباً لشن غارات محتملة على المنطقة.
وكتب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة «إكس»، موجهاً رسالته إلى سكان النبطية: «عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني».
وأعلن الجيش الاسرائيلي فجر أمس، أنه قصف خلال الليل أكثر من 100 بنية تحتية وعناصر تابعين لـ«حزب الله»، في البقاع في شرق لبنان ومناطق مختلفة من جنوب لبنان. وقال إنه ضرب أكثر من 90 مستودعاً لوسائل قتالية، ومقرات قيادة، ومواقع رصد، وبنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

