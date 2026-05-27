الأخبار العالمية

"الصحة العالمية" تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا إلى 13

27 مايو 2026 14:15

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة ‌بفيروس "هانتا" المرتبط بسفينة سياحية كانت مركزا ‌لتفشي المرض، ارتفع إلى 13 حالة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير ‌العام للمنظمة، في منشور عبر منصة "إكس" إنه أبلغ إسبانيا عن رصد حالة جديدة بين الركاب الخاضعين للحجر الصحي، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات ‌إلى 13، موضحاً أن ثلاث حالات من المصابين توفوا نتيجة إصابتهم بالمرض.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة منذ الثاني من مايو الجاري، مضيفاً أن الوضع لا يزال مستقراً، حيث يتلقى الركاب الذين أصيبوا بالمرض الرعاية اللازمة، بينما يبقى آخرون في الحجر الصحي.

يذكر أن جميع الركاب على متن السفينة "إم. في هونديوس"، التي كانت بؤرة تفشي المرض، غادروا السفينة منذ نحو أسبوعين.

المصدر: وام
