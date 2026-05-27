تشكيل خلية طوارئ وطنية في موريتانيا لمتابعة فيروس "إيبولا"

27 مايو 2026 16:26

شكلت الحكومة الموريتانية خلية طوارئ وطنية تضم قطاعات الخارجية والداخلية والصحة والتجهيز والنقل لضمان المواكبة والاستجابة الفورية لكافة المستجدات ذات الصلة بفيروس "إيبولا".

 

وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، في بيان مشترك بين وزراء الخارجية والداخلية والصحة أن هذه الخلية سيعهد إليها بمهمة المتابعة والرصد وجمع المعلومات حول الوباء ومستجداته بالإضافة للتوعية والتحسيس إلى جانب التنسيق مع البعثات الدبلوماسية في البلدان التي تشهد انتشاراً للوباء لضمان متابعة يقظة لحالة المواطنين في هذه البلدان. وأوضح البيان أن هذه الخلية ستبقى في حالة اجتماع مستمر لمواكبة تطورات الوباء.

المصدر: وام
إيبولا
موريتانيا
