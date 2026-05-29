الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سوريا تحذر من ارتفاع منسوب نهر الفرات عقب فيضانات

إطلاق المياه من سد الفرات بمحافظة الرقة مع ارتفاع مستويات نهر الفرات.
29 مايو 2026 09:10

حذرت سوريا، من ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات عقب الفيضانات التي حدثت في شمال وشرق البلاد بسبب الأمطار الأخيرة وزيادة تدفق المياه من تركيا.

وأفادت وزارة الطاقة السورية بأنها تتابع من خلال المؤسسة العامة لسد الفرات، على مدار الساعة، تطورات الواقع المائي على نهر الفرات، في ظل الارتفاع الكبير وغير المسبوق في كميات المياه الواردة من الجانب التركي.

وأشارت إلى أن ارتفاع منسوب المياه كان نتيجة غزارة الموسم المطري الحالي، وفتح بوابات المفيض في السدود الواقعة على مجرى النهر داخل الأراضي التركية.

وأضافت الوزارة في بيان أن مديريات الهيئة العامة للموارد المائية في حلب والرقة ودير الزور بدأت بتنفيذ إجراءات احترازية.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بحدوث فيضانات في المناطق الحضرية والريفية في دير الزور، حيث غمرت المياه جسرا ترابيا. وذكرت أن العديد من الجسور في المحافظة كانت خارج الخدمة الأربعاء بسبب الفيضانات التي أثرت أيضا على أراض زراعية ومنازل ومحطات ضخ المياه ، كما أفادت بحدوث فيضانات في محافظة الرقة المجاورة.

 

المصدر: وكالات
