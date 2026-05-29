الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يرسل دواء تجريبياً مضاداً لـ"هانتا" إلى عدد من دوله

29 مايو 2026 15:45

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس "هانتا" إلى كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا، في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة.

وأفادت المفوضية الأوروبية، بأن ما مجموعه 1400 قرص من دواء "فافيبيرافير" تم توفيرها للدول الأعضاء، وذلك عقب تبرع من شركة فوجي فيلم للأدوية في اليابان.

ويُعد هذا الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حالياً، في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسمياً لفيروس هانتا حتى الآن.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد أشارت إلى أن "فافيبيرافير" يمثل المرشح الأكثر قابلية للاستخدام، سواء ضمن التجارب السريرية أو عبر ما يُعرف ببروتوكولات "الاستخدام الرحيم"، التي تسمح بإتاحة الأدوية غير المعتمدة بالكامل للمرضى في الحالات الخطيرة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن قرار استخدام الدواء سيبقى بيد الدول المعنية، وفق تقييمها للحالات الصحية والاحتياجات الوطنية.

وجرى ترتيب التبرع بالتعاون بين السلطات اليابانية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليابان، في إطار تنسيق دولي لمواجهة الأزمة الصحية.

وقالت حجة لحبيب مفوضة التأهب وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق، إن التضامن وسرعة التحرك عنصران حاسمان لإنقاذ الأرواح.

كما أعلنت المفوضية عن إطلاق إجراءات شراء طارئة لتأمين كميات إضافية من الدواء، تحسباً لارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: وام
