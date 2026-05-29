الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رومانيا: مسيّرة ترتطم بمبنى

قوات إنفاذ القانون في رومانيا تتفقد مسرح سقوط الطائرة المسيرة
29 مايو 2026 16:57

أدانت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، "تصعيدا خطيرا وغير مسؤول" بعد أن ارتطمت مسيّرة بمبنى سكني في مدينة "غالاتي" قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الرومانية "ليل 28-29 مايو، دخلت إحدى المسيّرات المجال الجوي الروماني، ورُصدت بالرادار إلى الجزء الجنوبي من مدينة غالاتي، ثم تحطمت على سطح مبنى سكني، ما تسبب في اندلاع حريق عند الارتطام".
ودانت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، ما وصفته بـ"التصعيد الخطير وغير المسؤول".
وأضافت "أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا".
وأعلن  نيكوشور دان الرئيس الروماني عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني.
وأكد مارك روته الأمين العام لحلف الناتو "التضامن المطلق" مع رومانيا.

المصدر: آ ف ب
