"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن فيروس إيبولا

مريض مصاب بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
29 مايو 2026 17:14

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بالفيروس المسؤول عن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت أناييس ليغاند الخبيرة في مجال الحمى النزفية الفيروسية في المنظمة، للصحافيين في جنيف، إنّه في 27 مايو "تعافى مريض وغادر المستشفى" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعاد إلى عائلته، مضيفة أنّ هذا "أول شخص أُدخل إلى مركز رعاية وأُرسل إلى منزله بعد اختبارين سلبيين" منذ بداية الوباء.
يأتي هذا الإعلان في وقت يوجد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في مكافحة تفشي الوباء، على أن يشارك ميدانيا في جهود مكافحة الوباء.
كان من المقرر أن يسافر الجمعة إلى "إيتوري" المقاطعة النائية الواقعة في شمال شرق البلاد، ولكن تم تأجيل الرحلة ليوم واحد.
ولدى وصوله إلى العاصمة كينشاسا، مساء الخميس، أكد غيبرييسوس أنّه يمكن وقف تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال "يمكن وقف ذلك"، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تؤيد فرض قيود على السفر لمكافحة التفشي لأنها "لا تساعد كثيرا".
وتابع "معا سنتغلب على هذا التفشي"، متعهّدا "بالقيام بكل ما بوسعي لمساعدتكم".
وسجلت منظمة الصحة العالمية، استنادا إلى أحدث إحصاءاتها حتى 24 مايو، 10 وفيات مؤكدة و223 وفاة يشتبه في ارتباطها بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ إعلان تفشي الفيروس في منتصف مايو، من أصل أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها.
وحذّرت المنظمة من أن الانتشار الحقيقي للوباء يرجح أن يكون أوسع بكثير.
وهذا التفشي السابع عشر لإيبولا في بلد يتخطى عدد سكانه المئة مليون نسمة.

المصدر: آ ف ب
